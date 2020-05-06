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Ермак рассчитывает на расширение делегации России в Контактной группе

Новости » Политика     06.05.2020 - 17:41
Ермак рассчитывает на расширение делегации России в Контактной группе
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак надеется, что высокий статус членов делегации ускорит минский процесс

Украинская сторона на следующем заседании контактной группы по Донбассу предложит расширить делегации России и ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что Ермак предложил на следующем заседании контактной группы, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил он.

Ермак также подчеркнул, что украинская сторона будет выполнять договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже.

Напомним, ранее Ермак объяснил повышение представительства Украины в трехсторонней контактной группе. По его словам, это необходимо для ускорения минского процесса.

Отметим, российскую делегацию на сегодня возглавляет бывший спикер Государственной думы Борис Грызлов. В работе подгрупп принимают участие представители самопровозглашенных "республик" Донбасса - "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова и "и. о. министра иностранных дел ЛНР" Владислав Дейнего.

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