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В СБУ сообщили, сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе

Новости » Общество     05.05.2020 - 21:28
В СБУ сообщили, сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com)

Список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших

По состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

При этом в ведомстве отметили, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

В рамках обмена пленными Киев передал боевикам "Л/ДНР" двух граждан Российской Федерации. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных граждан России в процессе обмена.

Кроме того, Украина призвала Российскую Федерацию активнее работать над освобождением удерживаемых лиц.

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