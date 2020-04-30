Кулеба: вопросы Консультативного совета по Донбассу поднимал только Лавров

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министры "нормандской четверки" не обсуждали Консультативный совет

На переговорах в нормандском формате вопросы Консультативного совета по Донбассу поднимал только глава МИД России Сергей Лавров. Об этом по итогам видеоконференции заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на видеоконференции предметно не обсуждали создание Консультативного совета.

"Мой коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос и детально осветил российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали, мы только заслушали позицию российского коллеги о Консультативном совете", - отметил Кулеба.

Напомним, в начале апреля МИД России обвинил Германию и Францию в срыве создания Консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В марте на заседании контактной группы был принят протокол с пунктом о создании так называемого Консультативного совета при ТКГ, в состав которого должны войти представители оккупированных районов Донбасса. Позже представители Украины уточнили, что боевики и представители незаконных формирований "ДНР/ЛНР" не смогут войти в этот орган, а только лидеры гражданского общества и переселенцы.