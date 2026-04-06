У Міносвіти готують підвищення зарплат науковцям на 50%: коли можуть зрости виплати

МОН готує підвищення виплат для наукових працівників у 2026 році. Загальна рамка заробітної плати має зрости на 50%, а для найкращих фахівців передбачені додаткові надбавки за результатами атестації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова в інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

Головне: МОН планує підвищити базу зарплати науковцям на 50% протягом 2026 року.

Пропозиції щодо фінансування моделі "+30/20" підготують до травня, а саме підвищення може стартувати з 1 червня або 1 липня.

Середня зарплата в галузі зараз становить 15-18 тис. грн, молоді спеціалісти отримують 10-12 тис. грн.

Завдяки системі базового фінансування виплати для успішних працівників уже зросли до 10 тис. грн на місяць додатково.

Нова модель фінансування: хто отримає більше

За словами Дениса Курбатова, відомство відійшло від принципу розподілу коштів просто за кількістю працівників. Впроваджено базове фінансування (додаткові 3 млрд грн), яке розподіляється за результатами атестації наукових установ.

"Це додаткові кошти, які ми розподіляємо саме за успіхами та результатами. Завдяки цьому зростання зарплати для найкращих працівників може сягати до 10 тис. грн на місяць. Це перший крок", - зазначив заступник міністра.

Окрім цього, у рамках держзамовлення на науково-технічну продукцію закладається норма про зарплату для науковців до 35 тис. грн.

Коли чекати на підвищення

Наразі в уряді обговорюють двоетапне збільшення загальної сітки окладів. Після аналізу результатів першого кварталу МОН планує вийти на формулу підвищення 30% + 20%.

"До травня ми підготуємо пропозицію щодо необхідних коштів на реалізацію моделі +30/20, наприклад, із 1 червня або 1 липня. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться, незважаючи на непросту ситуацію з фінансами країни", - наголосив Курбатов.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року науково-педагогічним працівникам університетів уже підвищили оклади на 30%, а наступний етап (ще +20%) запланований на вересень. Тепер аналогічну логіку планують застосувати і до працівників наукових установ.