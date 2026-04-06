В Минобразования готовят повышение зарплат ученым на 50%: когда могут вырасти выплаты

17:05 06.04.2026 Пн
Сколько сейчас в среднем зарабатывают ученые?
aimg Василина Копытко
В мае уже должны подготовить предложение по повышению зарплат (фото: Getty Images)

МОН готовит повышение выплат для научных работников в 2026 году. Общая рамка заработной платы должна вырасти на 50%, а для лучших специалистов предусмотрены дополнительные надбавки по результатам аттестации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Учителям готовят новое повышение зарплат: что хотят изменить

Главное:

  • МОН планирует повысить базу зарплаты ученым на 50% в течение 2026 года.
  • Предложения по финансированию модели "+30/20" подготовят до мая, а само повышение может стартовать с 1 июня или 1 июля.
  • Средняя зарплата в отрасли сейчас составляет 15-18 тыс. грн, молодые специалисты получают 10-12 тыс. грн.
  • Благодаря системе базового финансирования выплаты для успешных работников уже выросли до 10 тыс. грн в месяц дополнительно.

Новая модель финансирования: кто получит больше

По словам Дениса Курбатова, ведомство отошло от принципа распределения средств просто по количеству работников. Внедрено базовое финансирование (дополнительные 3 млрд грн), которое распределяется по результатам аттестации научных учреждений.

"Это дополнительные средства, которые мы распределяем именно по успехам и результатам. Благодаря этому рост зарплаты для лучших работников может достигать до 10 тыс. грн в месяц. Это первый шаг", - отметил заместитель министра.

Кроме этого, в рамках госзаказа на научно-техническую продукцию закладывается норма о зарплате для ученых до 35 тыс. грн.

Когда ждать повышения

Сейчас в правительстве обсуждают двухэтапное увеличение общей сетки окладов. После анализа результатов первого квартала МОН планирует выйти на формулу повышения 30% + 20%.

"До мая мы подготовим предложение относительно необходимых средств на реализацию модели +30/20, например, с 1 июня или 1 июля. Я очень надеюсь, что нам это удастся, несмотря на непростую ситуацию с финансами страны", - подчеркнул Курбатов.

Напомним, что с 1 января 2026 года научно-педагогическим работникам университетов уже повысили оклады на 30%, а следующий этап (еще +20%) запланирован на сентябрь. Теперь аналогичную логику планируют применить и к работникам научных учреждений.

Читайте также о том, что Комитет ВР по вопросам образования проведет проверку громад, которые сократили доплаты педагогам, хотя средства на это в их бюджетах еще остались. В некоторых регионах эти "остатки" превышают миллион гривен.

Ранее мы писали о том, что с января 2026-го зарплаты учителей в Украине выросли. А с 1 сентября этого года должен заработать второй этап повышения. Кроме этого, сохраняются: доплата 4 000 гривен - для учителей прифронтовых громад и 2 000 гривен - для учителей по всей стране.

Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
