В Минобразования готовят повышение зарплат ученым на 50%: когда могут вырасти выплаты

МОН готовит повышение выплат для научных работников в 2026 году. Общая рамка заработной платы должна вырасти на 50%, а для лучших специалистов предусмотрены дополнительные надбавки по результатам аттестации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова в интервью "Интерфакс-Украина ".

Предложения по финансированию модели "+30/20" подготовят до мая, а само повышение может стартовать с 1 июня или 1 июля.

Средняя зарплата в отрасли сейчас составляет 15-18 тыс. грн, молодые специалисты получают 10-12 тыс. грн.

Благодаря системе базового финансирования выплаты для успешных работников уже выросли до 10 тыс. грн в месяц дополнительно.

Новая модель финансирования: кто получит больше

По словам Дениса Курбатова, ведомство отошло от принципа распределения средств просто по количеству работников. Внедрено базовое финансирование (дополнительные 3 млрд грн), которое распределяется по результатам аттестации научных учреждений.

"Это дополнительные средства, которые мы распределяем именно по успехам и результатам. Благодаря этому рост зарплаты для лучших работников может достигать до 10 тыс. грн в месяц. Это первый шаг", - отметил заместитель министра.

Кроме этого, в рамках госзаказа на научно-техническую продукцию закладывается норма о зарплате для ученых до 35 тыс. грн.

Когда ждать повышения

Сейчас в правительстве обсуждают двухэтапное увеличение общей сетки окладов. После анализа результатов первого квартала МОН планирует выйти на формулу повышения 30% + 20%.

"До мая мы подготовим предложение относительно необходимых средств на реализацию модели +30/20, например, с 1 июня или 1 июля. Я очень надеюсь, что нам это удастся, несмотря на непростую ситуацию с финансами страны", - подчеркнул Курбатов.

Напомним, что с 1 января 2026 года научно-педагогическим работникам университетов уже повысили оклады на 30%, а следующий этап (еще +20%) запланирован на сентябрь. Теперь аналогичную логику планируют применить и к работникам научных учреждений.