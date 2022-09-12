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Минобороны скромничает. Размер освобожденной территории может быть больше, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили большую территорию Украины, нежели сообщает Министерство обороны, так как ведомство заявляет о деоккупации только после проведения зачистки и стабилизационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

"Если квадратный корень извлечь, то получается кусок территории примерно 77 на 77 километров. Огромная территория, и она (Маляр - ред.) еще скромничает, потому что мы как всегда объявляем освобожденными проверенные. Где полиция уже провела стабилизационные мероприятия", - сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов на юге.

А в Харьковской области деоккупировано уже около 40 населенных пунктов.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, так как это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать как оборонительные траншеи.

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Алексей АрестовичМинистерство обороны Украины