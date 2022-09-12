Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович

Українські військові звільнили більшу територію України, ніж повідомляє Міністерство оборони, оскільки відомство заявляє про деокупацію тільки після проведення зачистки і стабілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін LIVE ".

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

"Якщо квадратний корінь витягти, то виходить шматок території приблизно 77 на 77 кілометрів. Величезна територія, і вона (Маляр - ред.) ще прибідняється, тому що ми як завжди оголошуємо звільненими перевірені. Де поліція вже провела стабілізаційні заходи", - сказав Арестович.