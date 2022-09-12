Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова Financial Times .

Резников сказал, что чеченцев используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Кроме того, Генштаб отмечал, что 1200 чеченских солдат было направлено для усиления российских позиций.

Сообщается, что защитники нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.

Напомним, украинские защитники освободили 13 населенных пунктов на юге.

При этом, в Харьковской области была деокуповано уже около 40 населенных пунктов.

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