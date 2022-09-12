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Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 19:53
Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского Фото: министр обороны Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова Financial Times.

Сообщается, что защитники нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.

Кроме того, Генштаб отмечал, что 1200 чеченских солдат было направлено для усиления российских позиций.

Резников сказал, что чеченцев используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Напомним, украинские защитники освободили 13 населенных пунктов на юге.

При этом, в Харьковской области была деокуповано уже около 40 населенных пунктов.

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Алексей Резников Министерство обороны Украины Херсонская область
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