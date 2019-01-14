В Минобороны подтвердили информацию о пострадавших на Донбассе военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 января 2019 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В ходе боевых действий ранен один военный, на данный момент он находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, Гуцуляк сообщил, что по состоянию на 12 часов 14 января на Донбассе уже зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков: в районе Новомихайловки и Павлополя. В результате боевых действий сегодня пострадал один военный.

"Сегодня, в результате боевых действий один наш защитник из состава подразделений объединенных сил получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние нашего военнослужащего удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением".

Как писало РБК-Украина, пророссийские боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении.