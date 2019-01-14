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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 08:23
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики за сутки 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки противник 14 раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции в районе Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Песков, Лебединского, Гнутово и Березового. Кроме того, обстреляны позиции возле населенных пунктов Новгородское, Новотошковское и Станица Луганская.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с утра противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районе Новомихайловки. В результате боевых действий 14 января еще один военный получил ранения.

На Донбассе ранены двое украинских военных

 

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении.

Вчера также стало известно, что боевики в очередной раз обстреляли беспилотник патрульной миссии ОБСЕ.

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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