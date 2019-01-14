В Міноборони підтвердили інформацію про постраждалих на Донбасі військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціям українських військ

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 січня 2019 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціям українських військ. В ході бойових дій поранено одного військового, наразі він перебуває у госпіталі у задовільному стані.

Крім того, Гуцуляк повідомив, що станом на 12 годину 14 січня на Донбасі вже зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків: в районі Новомихайлівки та Павлопіля. Внаслідок бойових дій сьогодні постраждав один військовий.

"Поточної доби, внаслідок бойових дій, один наш захисник зі складу підрозділів об’єднаних сил отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого військовослужбовця - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає збройне протистояння на Донбасі "непорозумінням".

Як писало РБК-Україна, проросійські бойовики продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку.