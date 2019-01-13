Боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

БПЛА ОБСЕ зафиксировал гаубицы, танки и противотанковую пушку неподалеку от Софиевки

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают грубо нарушать договоренности, предусмотренные Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

В опубликованном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 января 2019 года указано, что 10 января БПЛА Миссии зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружения, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований РФ.

"Недалеко от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) три самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), пять танков (три Т-72 и два Т-64), а также одну противотанковую пушку (МТ-12 «Рапира», 100 мм)", - сообщили в ООС.

11 января на юго-западе от Луганска вблизи Хрустального наблюдатели зафиксировали сосредоточение 22 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, в местах постоянного хранения тяжелого вооружения на неподконтрольных властям Украины районах Луганской области зафиксировано отсутствие 17 самоходных гаубиц 2С1, 10 буксируваних гаубиц Д-30 "Лягушка", а также одной 2А65 "МСТА-Б" и 5 РСЗО БМ21.

Напомним, боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают обстреливать и намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.