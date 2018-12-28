В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Всего было зафиксировано 8 обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 27 декабря боевики совершили 8 прицельных обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

В частности, отмечается, что российско-оккупационные войска трижды применили минометы запрещенных калибров.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский защитник не погиб, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дважды в течение суток 27 декабря российско-оккупационные войска открывали огонь на Луганском направлении. Утром в течение получаса боевики обстреливали поселок Калиново. А около 17:25 оккупанты обстреливали из минометов Крымское.

Кроме того, на Донецком направлении за прошедшие сутки было зафиксировано шесть нарушений российско-оккупационными войсками режима перемирия, в двух случаях враг применил минометы 82-го и 120-го калибров. В частности, совершали обстрелы в районе села Пищевик, а также вблизи Водяного, Авдеевки, Песок и Гнутового.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, украинские военные взяли в плен пророссийского боевика.

Как писало РБК-Украина, с 29 декабря на Донбассе будет объявлено перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.