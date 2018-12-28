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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 07:34
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военные взяли в плен пророссийского боевика

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 27 декабря российские оккупационные войска 8 раз нарушали режим прекращения огня, зафиксированы 3 случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали позиции ВСУ возле поселка Крымское на луганском направлении и в районе поселка Пески на донецком направлении; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на попаснянском направлении, вблизи города Авдеевки и населенного пункта Березовое на донецком направлении, в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 27 декабря один оккупант был уничтожен, двое ранены, одного представителя незаконных вооруженных формирований взяли в плен.

"В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82 ммвблизи поселка Новотошківське, на луганском направлении, и возле населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Напомним, трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о введении с 29 декабря очередного перемирия на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

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Темы: Новости ООС
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