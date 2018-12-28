В штабе ООС сообщили подробности о взятом в плен боевике

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Взятый в плен боевик оказался экс-сотрудником МВД

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, украинские военные взяли в плен пророссийского боевика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

"27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава объединенных сил, в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, взяли в плен участника НВФ. На данный момент пленный и его личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава объединенных сил. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанным оказался 35-летний экс-сотрудник органов Министерства внутренних дел, житель оккупированной Горловки. Сообщается, что мужчина до 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, а после ранения был комиссован по состоянию здоровья, а в ноябре 2018 года снова был призван по мобилизации оккупационной властью.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе пророссийские боевики 8 раз обстреливали позиции украинских войск, ранен один военный.

Как писало РБК-Украина, с 29 декабря на Донбассе будет введено перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.