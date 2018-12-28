Контактна група підтвердила запровадження новорічного перемир'я на Донбасі

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Посли ОБСЄ привітали поновлення сторонами зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню

Тристороння контактна група підтвердила домовленість про запровадження з 29 грудня чергового перемир'я на Донбасі у зв'язку з новорічними і різдвяними святами, опублікувавши відповідну заяву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України підтверджує свою повну прихильність безстроковому припиненню вогню у зв'язку з новорічними і різдвяними святами, починаючи з 00:01 (за київським часом) 29 грудня 2018 року. Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних кроків для забезпечення стійкості режиму припинення вогню. З метою моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний і безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандата", - йдеться в документі.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан вітали відновлення сторонами зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню.

Сайдік заявив, що поновлення зобов'язань потребує вжиття сторонами конкретних заходів "для змістовного, стійкого і тривалого припинення вогню".

"Обіцянки, дані людям на сході України, повинні виконуватися", - сказав він.

Посол Апакан зазначив, що поновлення зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню чітко покликане мінімізувати загрози для цивільного населення.

Нагадаємо, під час відеоконференції представників тристоронньої контактної групи з Донбасу російська сторона відмовилася обговорювати різдвяне звільнення заручників.