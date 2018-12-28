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У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 12:53
У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Всього було зафіксовано 8 обстрілів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 27 грудня бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України

Зокрема, зазначається, що російсько-окупаційні війська тричі застосували міномети заборонених калібрів.

"Минулої доби, внаслідок бойових дій жоден український захисник не загинув, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що двічі упродовж доби 27 грудня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь на Луганському напрямку. Зранку протягом півгодини бойовики обстрілювали селище Калинове. А близько 17:25 окупанти обстрілювали з мінометів Кримське. 

Крім того, на Донецькому напрямку минулої доби було зафіксовано шість порушень російсько-окупаційними військами режиму перемир’я, у двох випадках ворог застосував міномети 82-го та 120-го калібрів. Зокрема, обстріли здіснювали у районі села Піщевик, а також поблизу Водяного, Авдіївки, Пісок та Гнутового. 

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вчора, 27 грудня 2018 року, українські військові взяли у полон проросійського бойовика. 

Як писало РБК-Україна, з 29 грудня на Донбасі буде оголошене перемир'я у зв'язку з новорічними і різдвяними святами.

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