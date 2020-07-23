Минобороны о перемирии на Донбассе: мы имеем право защищаться

Украина готова прекратить огонь на Донбассе. Однако, украинские военные не будут бездействовать, если обстрелы боевиков продолжатся после 27 июля.

Об этом заявил во время брифинга министр обороны Андрей Таран.

Он отметил, что вчерашняя договоренность о полном прекращении огня на Донбассе дает реальную возможность остановить обстрелы с обеих сторон.

"У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли", - отметил Таран.

В то же время он указал на статью 51 Устава ООН, которая дает стране-члену организации право защищаться в случае вооруженного нападения.

"Я тоже видел много перемирий, поверьте мне. Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Поэтому и говорю, что сейчас мы посмотрим на наличие политической воли, которая у Украины есть… у президента такая воля есть. Посмотрим, чем нам ответит другая сторона", - сказал министр.

В свою очередь президент Владимир Зеленский добавил, что "у нас в Украине никто ничего не ждет".

"Вы знаете, что когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Тут не нужно ничего искать, какой-нибудь "зрады", - отметил глава государства.

Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применятся для прекращения огня на Донбассе.