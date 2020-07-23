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Зеленский о прекращении огня на Донбассе: ждем подписей нормандской группы

Донбасс, Четверг 23 июля 2020 17:38
Зеленский о прекращении огня на Донбассе: ждем подписей нормандской группы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Зеленский надеется, что с 27 июля будет устойчивое прекращение огня

Украинская сторона ожидает, что все стороны поставят подписи под документом о прекращении огня на Донбассе. Договоренность должна вступить в силу с 27 июля.

Об этом на брифинге в Станице Луганской заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, с украинской стороны много профессионалов находятся в постоянном контакте по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сейчас договорились до очень серьезного шага для всей нашей страны и для прекращения огня. Этот документ… сейчас ждем подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны подпишут. Все - это Украина…Франция, Германия, Российская Федерация. И с 27 числа верю, что может наступить то мгновение, когда будет устойчивое прекращение огня", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля, а миссия ОБСЕ разъяснила, в каких случаях может быть открыт ответный огонь.

Ранее Зеленский также объяснил, почему не удавалось развести силы на Донбассе в предыдущие годы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассрежим прекращения огня
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