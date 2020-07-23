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Запрет на применение огня, снайперов, дронов: о чем договорилась ТКГ в Минске

Донбасс, Четверг 23 июля 2020 10:49
Запрет на применение огня, снайперов, дронов: о чем договорилась ТКГ в Минске
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Андрей Козловский

Новое перемирие вводится в действие 27 июля

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе ТКГ посол Хайди Грау подтвердил, что Трехсторонняя контактная группа достигла согласия по поводу нового соглашения о перемирии на Донбассе. В ОБСЕ рассказали, о чем стороны договорились.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Стороны договорились о таких мерах по поддержке прекращения огня:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
  • создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственным рубежом.

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