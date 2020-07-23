Міноборони про перемир'я на Донбасі: ми маємо право захищатися

Україна готова припинити вогонь на Донбасі. Однак, українські військові не будуть бездіяти, якщо обстріли бойовиків продовжаться після 27 липня.

Про це заявив під час брифінгу міністр оборони Андрій Таран.

Він зазначив, що вчорашня домовленість про повне припинення вогню на Донбасі дає реальну можливість зупинити обстріли з обох сторін.

"У нас в Україні така політична воля дійсно є. Сподіваємося, що інша сторона також зможе показати наявність політичної волі", - зазначив Таран.

Водночас, він вказав на статтю 51 Статуту ООН, яка дає країні-члену організації право захищатися в разі збройного нападу.

"Я теж бачив багато перемир'я, повірте мені. Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть вбивати. Тому і кажу, що зараз ми подивимося на наявність політичної волі, яка в України є... у президента така воля є. Подивимося, що нам відповість інша сторона", - сказав міністр.

У свою чергу президент Володимир Зеленський додав, що "у нас в Україні ніхто нічого не чекає".

"Ви знаєте, що коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тут не потрібно нічого шукати, якоїсь "зради", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.