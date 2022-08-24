Минобороны ответило Шойгу: превратим "замедление" в обратное наступление

Украинские военные сделают все, чтобы превратить так называемое "замедление" российских оккупантов в отступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter .

"Король "жестов доброй воли", министр обороны России сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "замедление" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить... обратное наступление", - говорится в сообщении.

Заявление Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине якобы "идет по плану", а "замедление" темпов наступления обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди гражданского населения.