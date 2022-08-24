Міноборони відповіло Шойгу: перетворимо "уповільнення" на зворотний наступ

Українські війські зроблять усе, щоб перетворити так зване "уповільнення" російських окупантів на відступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter .

"Король "жестів доброї волі", міністр оборони Росії сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "уповільнення" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити… зворотний наступ", - йдеться у повідомленні.

Заява Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "спецоперація" в Україні нібито "йде за планом", а "уповільнення" темпів наступу обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільного населення.