Міноборони відповіло Шойгу: перетворимо "уповільнення" на зворотний наступ
Українські війські зроблять усе, щоб перетворити так зване "уповільнення" російських окупантів на відступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.
"Король "жестів доброї волі", міністр оборони Росії сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "уповільнення" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити… зворотний наступ", - йдеться у повідомленні.
Заява Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "спецоперація" в Україні нібито "йде за планом", а "уповільнення" темпів наступу обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільного населення.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від Шойгу з вимогою капітулювати 26 лютого, через два дні після початку повномасштабного вторгнення. На це він відповів, що готовий прийняти капітуляцію з боку Росії.
В свою чергу Міноборони заявило, що РФ ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.