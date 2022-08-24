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Часы тикают. Минобороны Украины дает России шанс на капитуляцию

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 15:25
Часы тикают. Минобороны Украины дает России шанс на капитуляцию Фото: Минобороны Украины дает России шанс на капитуляцию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У России еще есть возможность подписать свою капитуляцию и уйти с украинской земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

Украинское ведомство обратилось к РФ в День Независимости нашего государства.

"Россия, сегодня - как и полгода назад - у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, пока мы не уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают... тик-так, тик-так", - сказано в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников получил ультиматум от российского коллеги Сергея Шойгу с требованием капитулировать 26 февраля, через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ. На это Резников ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны.

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