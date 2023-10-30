Понад 123 млн гривень бойових виплат видали за тилові дії, - Міноборони

В Україні було виплачено понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди для військовослужбовців ЗСУ громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Відомство провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах.

Результати показали, що було проведено виплати близько 60 мільйонів гривень "бойових" у пунктах постійної дислокації (ППД) у Києві, а загалом понад 123 мільйони гривень такої винагороди "виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань".

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. ", - йдеться у публікації.

Також в оборонному відомстві навели один із прикладів, коли військовослужбовці понтонно-мостової роти отримали щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, виконуючи завдання на Київщині. Тут загальна сума "бойових виплат" склала близько 6,5 мільйона гривень.

Ситуацію прокоментував заступник голови Міноборони Юрій Джигир,

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем", - сказав він.

Представник оборонного відомства також заявив, що міністерство виявляє маніпуляції та закриває "прогалини для зловживань".

У Міноборони додали, що проводять консультації з Генеральним штабом ЗСУ, щоб "виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях".

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Разом з тим Верховна Рада ухвалила закон, який передає це питання до компетенції Кабінету міністрів, який встановлює надбавки в залежності від участі у бойових діях.

На початку жовтня Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.