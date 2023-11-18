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Тендер на папки для ЗСУ. Міноборони оприлюднило результати внутрішнього аудиту

Україна, Субота 18 листопада 2023 19:23
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Тендер на папки для ЗСУ. Міноборони оприлюднило результати внутрішнього аудиту Фото: Міноборони оприлюднило результати внутрішнього аудиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила дії посадових осіб щодо тендеру з ціною у 351 гривню за одну обкладинку папки особової справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Перевірка встановила: що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки яким у заявці Командування Сил логістики встановили ціну - 351 гривню за штуку.

Після оголошення старту торгів від виробників за першим лотом надійшла лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості.

Пропозицію надіслав виробник ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ".

Після цього МОУ з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень.

Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 гривень - це акційна ціна від основної 140 гривень (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає 4 лоти загальною кількістю 58 тисяч одиниць).

Перевірка також встановила, що зміни, запропоновані Кадровим центром ЗСУ щодо технічних параметрів обкладинок, надані без обґрунтування. В результаті чого відповідальні особи Департаменту ресурсного забезпечення МОУ не підписали договір щодо цього тендеру.

"Основні зусилля внутрішнього аудиту Міноборони спрямовані на запобігання та попередження порушень та неефективних витрат державних ресурсів", - прокоментував результати перевірки заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

В міністерстві підкреслили, що всебічна перевірка триває, а остаточні результати будуть опубліковані після її завершення.

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Министерство обороны РФ
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