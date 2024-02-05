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Міноборони закликало українців не поширювати інформацію щодо критичної інфраструктури

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України закликало українців не поширювати інформацію щодо критичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони в Telegram.

У відомстві зазначили, російські загарбники, не маючи значних результатів на полі бою, постійно атакують ракетами та дронами критичну інфраструктуру України. 

"Для досягнення цілей росіяни активно шукають вразливі місця української системи ППО, щоб спланувати маршрути в обхід", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни роніторять інформацію у стрічках соцмереж та чатах, де українці самі ж, часто ненавмисно, діляться цінними даними. 

"Не ставайте помічником ворога! Ніде не поширюйте інформацію про стан об’єктів життєзабезпечення населення або ж якою траєкторією рухається ракета під час повітряної тривоги. Це допомагає військовим РФ коригувати повітряні атаки", - заявили в Міноборони. 

Удари по енергооб'єктах у Кривому Розі та Дніпропетровській області

Російські війська дві ночі поспіль атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

Пізніше 3 лютого стало відомо, що енергетики у Криворізькому районі відновили електропостачання, яке було порушено в результаті російського обстрілу. Однак окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго". А наприкінці січня війска РФ обстріляли підстанцію у Дніпропетровській області.

Раніше заступник глави Міненерго Ярослав Демченков заявляв, що росіяни зосередилися на ударах по енергооб'єктах в прифронтових регіонах. Він уточнив, що у таких районах знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання. 

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