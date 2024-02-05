Минобороны призвало украинцев не распространять информацию о критической инфраструктуре

В ведомстве отметили, российские захватчики, не имея значительных результатов на поле боя, постоянно атакуют ракетами и дронами критическую инфраструктуру Украины.

"Для достижения целей россияне активно ищут уязвимые места украинской системы ПВО, чтобы спланировать маршруты в обход", - говорится в сообщении.

В частности, россияне рониторят информацию в лентах соцсетей и чатах, где украинцы сами же, часто непреднамеренно, делятся ценными данными.

"Не становитесь помощником врага, нигде не распространяйте информацию о состоянии объектов жизнеобеспечения населения или же по какой траектории движется ракета во время воздушной тревоги. Это помогает военным РФ корректировать воздушные атаки", - заявили в Минобороны.

Удары по энергообъектам в Кривом Роге и Днепропетровской области

Российские войска две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Позже 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате российских обстрелов. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожцев ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго" . А в конце января войска РФ обстреляли подстанцию в Днепропетровской области.

Ранее замглавы Минэнерго Ярослав Демченков заявлял, что россияне сосредоточились на ударах по энергообъектам в прифронтовых регионах. Он уточнил, что в таких районах уничтожаются и объекты генерации, и распределения, и попадание в угольные шахты, в систему газоснабжения.

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