У Міноборони закликали якнайшвидше прийняти новий законопроект про мобілізацію

"Обговорення законопроєкту в демократичній державі - це абсолютно нормальний процес. Інша справа, що йде війна і ми не маємо багато часу. Тому дуже хотілося, щоби якомога швидше ми почали рухатися, щоби було голосування за законопроект", - заявив Павлюк.

На його думку, новий законопроект досить дієвий і має посилити поповнення Збройних сил. Він відповідає вимогам часу і дуже важливий.

"Він містить ключову норму про визначеність терміну служби, про оці 36 місяців. Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію... Ми чудово усвідомлюємо, що це один з важливих чинників залучення до війська”, - сказав він.

Законопроект про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, вказані причини, за яких неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може не бути порушенням, щодо дозволу надсилати повістки до "військкомату" через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію.

Детальніше про законопроект щодо мобілізації - читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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