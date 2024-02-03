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В Минобороны призвали как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации

Иллюстративное фото: в Минобороны призвали как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Новый законопроект по мобилизации в Украине отвечает всем требованиям и Верховная рада должна проголосовать за него нужно как можно скорее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

"Обсуждение законопроекта в демократическом государстве - это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что идет война и у нас нет много времени. Поэтому очень хотелось, чтобы как можно быстрее мы начали двигаться, чтобы было голосование за законопроект", - заявил Павлюк.

По его мнению, новый законопроект достаточно действенен и должен усилить пополнение Вооруженных сил. Он отвечает требованиям времени и очень важен.

"Он содержит ключевую норму об определенности срока службы, об этих 36 месяцах. Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию... Мы прекрасно осознаем, что это один из важных факторов привлечения в армию", - сказал он.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу относительнопредоставления "брони" от призыва для ряда украинцев, указаны причины, по которым неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может не быть нарушением, относительно разрешения посылать повестки в "военкомат" через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

Подробнее о законопроекте по мобилизации - читайте в нашем материале по ссылке.

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