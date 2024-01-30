Неявка в ТЦК може не бути порушенням. Кабмін запропонував поважні причини

Кабінет міністрів у новому законопроекті про мобілізацію запропонував парламенту передбачити поважні причини для неявки військовозобов'язаного до військкомату (ТЦК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту .

Оновлений законопроект про мобілізацію визначає не лише новий механізм покарання за неявку до ТЦК за повісткою, але й поважні причини неявки, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів.

До таких поважних причин уряд пропонує віднести:

перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Громадянин буде зобов'язаний повідомити військкомат про причини своєї неявки протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК.

Нагадаємо, карати військовозобов'язаних за неявку до ТЦК уряд пропонує через суд. Однак спочатку такі порушники будуть отримувати своєрідне попередження - вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися поштою або через електронний кабінет. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в оновленому законопроекті Кабмін визначив, хто не буде підлягати мобілізації. Водночас уряд запропонував дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів, таких як прокуратура, поліція, ДБР, САП, НАБУ та БЕБ.

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