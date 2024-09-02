Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ (фото)

Міністерство оборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт (шпиталь) для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", - наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Проект є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

"Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби", - зазначили у Міноборони.

Як повідомили у відомстві, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Допуск до експлуатації у ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Міноборони допустило до постачання Збройним силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Він є результатом модифікації радянського БТР-60.

Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало й допустило до експлуатації в Збройних силах безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC українського виробництва.

Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.

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