До постачання ЗСУ допустили бронетранспортер "Хорунжий": що про нього відомо

Міністерство оборони України допустило до постачання Збройним силам України (ЗСУ) вітчизняний бронетранспортер (БТР) "Хорунжий". Він є результатом модифікації радянського БТР-60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Корпус БТР виготовлений із високоякісної фінської сталі, що дозволяє посилити її балістичний захист без збільшення маси. Зокрема корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником. Лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

"Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу", - додає Міноборони.

Загалом БТР є значно потужнішим за радянський БРТ-60, оскільки замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу він обладнаний дизельним двигуном потужністю 330 кінських сил, що дозволяє розігнати машину до швидкості більше 80 км/год. Зокрема місткість баків забезпечує ходу у понад півтисячі кілометрів.

Фото: бронетранспортер "Хорунжий" (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини", - відзначає Міноборони.

Також оновлений БТР обладнаний сучасною електронікою, камерами відеонагляду, системами кондиціонування та автономним генератором.

В озброєнні "Хорунжого" - бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм. БТР виробляється в шести варіантах: