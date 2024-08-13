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До експлуатації у ЗСУ допустили близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 16:06
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До експлуатації у ЗСУ допустили близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок Фото: бронемашина із захистом від мін та засідок (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"З початку широкомасштабного вторгнення кодифіковано та допущено до експлуатації зразки бронемашин класу MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок), випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за цією технологією.

Бронемашини класу MRAP складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які приймають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

Зброя та техніка в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ піхотний реактивний вогнемет. Його розробили фахівці одного з українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Також Міноборони дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного та українського виробництва.

Окрім того, в Україні від початку повномасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

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