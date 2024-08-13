До експлуатації у ЗСУ допустили близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"З початку широкомасштабного вторгнення кодифіковано та допущено до експлуатації зразки бронемашин класу MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок), випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за цією технологією.
Бронемашини класу MRAP складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які приймають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.
Зброя та техніка в ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ піхотний реактивний вогнемет. Його розробили фахівці одного з українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Також Міноборони дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного та українського виробництва.
Окрім того, в Україні від початку повномасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.
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