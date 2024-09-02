Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для ВСУ (фото)

Министерство обороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт (госпиталь) для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Такие подземные стабпункты критически важны для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще эффективнее поддерживать защитников на передовой", - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.

"Благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, здесь могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно", - отметили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

Допуск к эксплуатации в ВСУ

Напомним, сегодня мы сообщали, что Минобороны допустило к поставке Вооруженным силам Украины отечественный бронетранспортер "Хорунжий". Он результат модификации советского БТР-60.

Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC украинского производства.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад.

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