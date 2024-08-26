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До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотний транспортер BoarTAC

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 21:55
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До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотний транспортер BoarTAC Фото: до експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотний транспортер BoarTAC (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони кодифікувало й допустило до експлуатації в Збройних силах безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони.

Зазначається, що при проектуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати:

  • доставку боєприпасів та провізії;
  • евакуацію поранених;
  • розмінування і встановлення мінних загороджень.

Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими грунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.

Зброя та техніка в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України допустило до постачання у війська Збройних сил шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302.

Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.

Окрім того, в Україні від початку повномасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

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Міністерство оборони України ВСУ
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