Міноборони випробувало військові кросівки для ЗСУ: які їхні переваги

В Україні завершили процес військових випробувань спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
За даними міноборони, під час випробувань визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки.
"Проведення військових випробувань кросівок є важливим етапом у забезпеченні наших захисників якісним та зручним взуттям. Ми зацікавлені у залученні широкого кола виробників та виборі найкращого рішення", - зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
Міністерство планує встановити основні характеристики кросівок:
"Міноборони закликає всіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням", - наголосили в міністерстві.
Загалом за минулий рік та перший квартал 2025 року Міноборони затвердило 38 зразків-еталонів на предмети для речового забезпечення, зокрема:
Зауважимо, що Міністерство оборони України активно працює над покращенням екіпірування військовослужбовців.
Жіночі бронежилети нового зразка
У січні минулого року Міноборони затвердило другий зразок бронежилета, який пройшов випробування та відповідає сучасним стандартам безпеки.
Новий жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками, які допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки.
Зимове маскування для військових
На початку квітня стало відомо, що Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний комплект, який допоможе українським захисникам ефективніше діяти в умовах засніженого рельєфу.
"Плавучі бронежилети"
Окрім цього в Україні випробовують "плавучі бронежилети", які призначені для спеціальних підрозділів ЗСУ. Відомо, що наразі тестують кілька зразків.
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