Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ: в чем их преимущества

В Украине завершили процесс военных испытаний спортивных кроссовок, разработанных для военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
По данным минобороны, во время испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки.
"Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
Министерство планирует установить основные характеристики кроссовок:
"Минобороны призывает всех потенциальных поставщиков участвовать в обеспечении украинских военнослужащих современным снаряжением", - отметили в министерстве.
Всего за прошлый год и первый квартал 2025 года Минобороны утвердило 38 образцов-эталонов на предметы для вещевого обеспечения, в частности:
Заметим, что Министерство обороны Украины активно работает над улучшением экипировки военнослужащих.
Женские бронежилеты нового образца
В январе прошлого года Минобороны утвердило второй образец бронежилета, который прошел испытания и соответствует современным стандартам безопасности.
Новый женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками, которые помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины.
Зимняя маскировка для военных
В начале апреля стало известно, что Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный комплект, который поможет украинским защитникам эффективнее действовать в условиях заснеженного рельефа.
"Плавучие бронежилеты"
Кроме этого в Украине испытывают "плавучие бронежилеты", которые предназначены для специальных подразделений ВСУ. Извесно, что сейчас тестируют несколько образцов.
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