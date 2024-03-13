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Потрібні для спецпідрозділів. Міноборони показало випробування "плавучих бронежилетів"

Середа 13 березня 2024 18:14
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Потрібні для спецпідрозділів. Міноборони показало випробування "плавучих бронежилетів" Фото: Міноборони показало випробування "плавучих бронежилетів" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Іван Носальський

В Україні випробовують "плавучі бронежилети", які призначені для спеціальних підрозділів ЗСУ. Наразі тестують кілька зразків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, Міноборони продовжує випробування "плавучих бронежилетів" українського та іноземного виробників. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Фото: випробування "плавучого бронежилета" для ЗСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У Міноборони уточнили, що плавучий модуль кріпиться до бронежилета та витримує не лише вагу військового, а й спорядження на 27 кілограм.

"Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, повітряна подушка автоматично надується і піднімає бійця на поверхню", - розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Наразі бійців, які вже випробували "плавучі бронежилети", опитують для отримання відгуків.

Випробування української бронемашини

Нагадаємо, раніше в Україні успішно пройшли випробування броньованої машини "Новатор".

На такій машині встановлена дистанційно-керована турель "Таврія-14,5", яка забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести вогонь з ворожих цілей у русі.

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