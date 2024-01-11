У Міноборони затвердили другий зразок бронежилета для жінок-військових (фото)

Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для жінок-військових. Його розробили в компанії "Темп - 3000".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначено, що якщо у першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп - 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.

Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті - три подушечки різних розмірів.

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий.

Випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший - на зручність носіння військовослужбовицями. Другий - лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Вага бронежилету - від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.

Фото: другий зразок бронежилета для жінок-військових (t.me/ministry_of_defense_ua)

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета - забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 тисяч комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5 тисяч комплектів за місяць", - розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Як зазначається, обидва зразки вже доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

Бронежилети для жінок-військових

Нагадаємо, в кінці грудня 2023 року в Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

"Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ - такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових", - зауважили в Міноборони.

Бронежилет розробила із сучасного технологічного бронезахисту вітчизняна компанія "Українська Броня".

В матеріалі РБК-Україна ми зібрали всі особливості жіночої варіації.