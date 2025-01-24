Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецназу
Міноборони розробляє нові предмети речового забезпечення ЗСУ, які відповідають сучасним вимогам. Вже фіналізовано проект на новий зимовий маскувальний костюм "Тип С".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Так, він призначений для використання в польових умовах під час виконання бойових завдань військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення у зимовий період.
"Під час розробки костюма Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ґрунтувалося на результатах військових (дослідних) випробувань, а також врахувало зауваження та побажання військовослужбовців", - кажуть в міністерстві.
Зокрема, нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, які дозволяють виконувати костюму додаткову функцію маскування.
До того ж вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг.
"Новий зимовий маскувальний костюм - це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Ця робота, за його словами, грунтується на практичному досвіді бійців ЗСУ і є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни.
Робота Міноборони над модернізацією речового забезпечення ЗСУ
Міноборони України постійно працює над модернізацією речового забезпечення ЗСУ.
Так, протягом 2024 року міністерство розробило та затвердило 28 технічних специфікацій предметів речового забезпечення, наприклад, полегшений бронежилет або адаптивний одяг для поранених.
Нагадаємо, у лютому 2024 року жінки-військовослужбовці вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.
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