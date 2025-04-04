Міноборони випробувало військові кросівки для ЗСУ: які їхні переваги

В Україні завершили процес військових випробувань спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

За даними міноборони, під час випробувань визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки.

"Проведення військових випробувань кросівок є важливим етапом у забезпеченні наших захисників якісним та зручним взуттям. Ми зацікавлені у залученні широкого кола виробників та виборі найкращого рішення", - зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Міністерство планує встановити основні характеристики кросівок:

Призначення : для щоденних занять бігом та легкоатлетичними вправами на спортивних майданчиках і в залах з твердим покриттям.

: для щоденних занять бігом та легкоатлетичними вправами на спортивних майданчиках і в залах з твердим покриттям. Конструкція : комбінований верх із текстильних матеріалів для вентиляції та штучної шкіри у зонах підвищеного тертя для покращеної зносостійкості.

: комбінований верх із текстильних матеріалів для вентиляції та штучної шкіри у зонах підвищеного тертя для покращеної зносостійкості. Підошва : виготовлена з полімерних матеріалів із покращеним амортизаційним ефектом, має протектори для підвищеного зчеплення та зменшення ковзання.

: виготовлена з полімерних матеріалів із покращеним амортизаційним ефектом, має протектори для підвищеного зчеплення та зменшення ковзання. Внутрішня частина : трикотажна підкладка, що забезпечує комфорт і гігієнічність.

: трикотажна підкладка, що забезпечує комфорт і гігієнічність. Фіксація стопи : анатомічна форма задника для стабільного положення ноги, м'яка вставка у п’ятковій частині та язичку для додаткового комфорту.

: анатомічна форма задника для стабільного положення ноги, м'яка вставка у п’ятковій частині та язичку для додаткового комфорту. Устілка : з полімерного матеріалу з амортизаційними властивостями для зменшення навантаження на стопу.

: з полімерного матеріалу з амортизаційними властивостями для зменшення навантаження на стопу. Шнурівка : надійна фіксація для індивідуального підбору посадки.

: надійна фіксація для індивідуального підбору посадки. Розміри : від 35 до 48.

: від 35 до 48. Маса (42 розмір): не більше 310 г.

"Міноборони закликає всіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням", - наголосили в міністерстві.

Загалом за минулий рік та перший квартал 2025 року Міноборони затвердило 38 зразків-еталонів на предмети для речового забезпечення, зокрема: