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Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ: в чем их преимущества

Украина, Пятница 04 апреля 2025 20:39
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Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ: в чем их преимущества Фото: Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ (mod.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Украине завершили процесс военных испытаний спортивных кроссовок, разработанных для военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

По данным минобороны, во время испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки.

"Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Министерство планирует установить основные характеристики кроссовок:

  • Назначение: для ежедневных занятий бегом и легкоатлетическими упражнениями на спортивных площадках и в залах с твердым покрытием.
  • Конструкция: комбинированный верх из текстильных материалов для вентиляции и искусственной кожи в зонах повышенного трения для улучшенной износостойкости.
  • Подошва: изготовлена из полимерных материалов с улучшенным амортизационным эффектом, имеет протекторы для повышенного сцепления и уменьшения скольжения.
  • Внутренняя часть: трикотажная подкладка, обеспечивающая комфорт и гигиеничность.
  • Фиксация стопы: анатомическая форма задника для стабильного положения ноги, мягкая вставка в пяточной части и язычке для дополнительного комфорта.
  • Стелька: из полимерного материала с амортизационными свойствами для уменьшения нагрузки на стопу.
  • Шнуровка: надежная фиксация для индивидуального подбора посадки.
  • Размеры: от 35 до 48.
  • Масса (42 размер): не более 310 г.

"Минобороны призывает всех потенциальных поставщиков участвовать в обеспечении украинских военнослужащих современным снаряжением", - отметили в министерстве.

Всего за прошлый год и первый квартал 2025 года Минобороны утвердило 38 образцов-эталонов на предметы для вещевого обеспечения, в частности:

  • модульные бронежилеты,
  • боевой баллистический шлем,
  • специальные наушники,
  • защитную баллистическую маску-очки,
  • специальные наушники,
  • полуботинки,
  • боевая рубашка,
  • зимние ветровлагозащитные куртку и штаны,
  • белье.

Улучшение экипировки военнослужащих

Заметим, что Министерство обороны Украины активно работает над улучшением экипировки военнослужащих.

Женские бронежилеты нового образца

В январе прошлого года Минобороны утвердило второй образец бронежилета, который прошел испытания и соответствует современным стандартам безопасности.

Новый женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками, которые помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины.

Зимняя маскировка для военных

В начале апреля стало известно, что Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный комплект, который поможет украинским защитникам эффективнее действовать в условиях заснеженного рельефа.

"Плавучие бронежилеты"

Кроме этого в Украине испытывают "плавучие бронежилеты", которые предназначены для специальных подразделений ВСУ. Извесно, что сейчас тестируют несколько образцов.

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