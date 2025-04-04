Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ: в чем их преимущества
В Украине завершили процесс военных испытаний спортивных кроссовок, разработанных для военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
По данным минобороны, во время испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки.
"Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
Министерство планирует установить основные характеристики кроссовок:
- Назначение: для ежедневных занятий бегом и легкоатлетическими упражнениями на спортивных площадках и в залах с твердым покрытием.
- Конструкция: комбинированный верх из текстильных материалов для вентиляции и искусственной кожи в зонах повышенного трения для улучшенной износостойкости.
- Подошва: изготовлена из полимерных материалов с улучшенным амортизационным эффектом, имеет протекторы для повышенного сцепления и уменьшения скольжения.
- Внутренняя часть: трикотажная подкладка, обеспечивающая комфорт и гигиеничность.
- Фиксация стопы: анатомическая форма задника для стабильного положения ноги, мягкая вставка в пяточной части и язычке для дополнительного комфорта.
- Стелька: из полимерного материала с амортизационными свойствами для уменьшения нагрузки на стопу.
- Шнуровка: надежная фиксация для индивидуального подбора посадки.
- Размеры: от 35 до 48.
- Масса (42 размер): не более 310 г.
"Минобороны призывает всех потенциальных поставщиков участвовать в обеспечении украинских военнослужащих современным снаряжением", - отметили в министерстве.
Всего за прошлый год и первый квартал 2025 года Минобороны утвердило 38 образцов-эталонов на предметы для вещевого обеспечения, в частности:
- модульные бронежилеты,
- боевой баллистический шлем,
- специальные наушники,
- защитную баллистическую маску-очки,
- специальные наушники,
- полуботинки,
- боевая рубашка,
- зимние ветровлагозащитные куртку и штаны,
- белье.
Улучшение экипировки военнослужащих
Заметим, что Министерство обороны Украины активно работает над улучшением экипировки военнослужащих.
Женские бронежилеты нового образца
В январе прошлого года Минобороны утвердило второй образец бронежилета, который прошел испытания и соответствует современным стандартам безопасности.
Новый женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками, которые помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины.
Зимняя маскировка для военных
В начале апреля стало известно, что Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный комплект, который поможет украинским защитникам эффективнее действовать в условиях заснеженного рельефа.
"Плавучие бронежилеты"
Кроме этого в Украине испытывают "плавучие бронежилеты", которые предназначены для специальных подразделений ВСУ. Извесно, что сейчас тестируют несколько образцов.
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