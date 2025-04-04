Минобороны испытало военные кроссовки для ВСУ: в чем их преимущества

В Украине завершили процесс военных испытаний спортивных кроссовок, разработанных для военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

По данным минобороны, во время испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки.

"Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Министерство планирует установить основные характеристики кроссовок:

Назначение : для ежедневных занятий бегом и легкоатлетическими упражнениями на спортивных площадках и в залах с твердым покрытием.

: для ежедневных занятий бегом и легкоатлетическими упражнениями на спортивных площадках и в залах с твердым покрытием. Конструкция : комбинированный верх из текстильных материалов для вентиляции и искусственной кожи в зонах повышенного трения для улучшенной износостойкости.

: комбинированный верх из текстильных материалов для вентиляции и искусственной кожи в зонах повышенного трения для улучшенной износостойкости. Подошва : изготовлена из полимерных материалов с улучшенным амортизационным эффектом, имеет протекторы для повышенного сцепления и уменьшения скольжения.

: изготовлена из полимерных материалов с улучшенным амортизационным эффектом, имеет протекторы для повышенного сцепления и уменьшения скольжения. Внутренняя часть : трикотажная подкладка, обеспечивающая комфорт и гигиеничность.

: трикотажная подкладка, обеспечивающая комфорт и гигиеничность. Фиксация стопы : анатомическая форма задника для стабильного положения ноги, мягкая вставка в пяточной части и язычке для дополнительного комфорта.

: анатомическая форма задника для стабильного положения ноги, мягкая вставка в пяточной части и язычке для дополнительного комфорта. Стелька : из полимерного материала с амортизационными свойствами для уменьшения нагрузки на стопу.

: из полимерного материала с амортизационными свойствами для уменьшения нагрузки на стопу. Шнуровка : надежная фиксация для индивидуального подбора посадки.

: надежная фиксация для индивидуального подбора посадки. Размеры : от 35 до 48.

: от 35 до 48. Масса (42 размер): не более 310 г.

"Минобороны призывает всех потенциальных поставщиков участвовать в обеспечении украинских военнослужащих современным снаряжением", - отметили в министерстве.

Всего за прошлый год и первый квартал 2025 года Минобороны утвердило 38 образцов-эталонов на предметы для вещевого обеспечения, в частности: