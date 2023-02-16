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Міноборони відправить спеціалістів до Агенції НАТО, щоб ті навчились закупівлям

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Група українських чиновників буде відправлено до Агенції НАТО. Персонал буде навчатись проводити закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборон України.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, дане питання було обговорено під час його зустрічі з Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Такий досвід допоможе покращити систему закупок у відомстві.

"Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA (Агенція НАТО з підтримки й постачання - ред.) та розвитку агенцій по закупівлях, які вже створені в Міноборони.Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО", - сказав міністр.

Окрім цього НАТО допоможе модернізувати системи закупок за стандартами NSPA та забезпечить подальший життєвий цикл озброєння.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.

Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.

Також СБУ повідомила, що двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень. Вони причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

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