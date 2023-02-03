Афера з закупівлями для ЗСУ. Двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень

Правоохоронці викрили керівників двох підприємств, які причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ. Сума збитків становить 120 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чиновники Міністерства оборони уклали угоди з двома фірмами на постачання оптових партій харчів. Бюджетні кошти було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази та технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

Замість постачання продуктів для ЗСУ учасники афери виводили кошти у тінь через низку підконтрольних фірм.

Двом керівникам підприємств оголосили підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ. Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до розкрадання коштів.

Також СБУ викрила командира однієї з військових частин у Київській області на розкраданні 2,4 млн гривень, виділених на харчування особового складу. До махінацій він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили невідповідні дані, щоб приховати "відкат".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями ККУ (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 369).

Фото: двом підприємцям оголосили підозри за розкрадання коштів, призначених для ЗСУ (ssu.gov.ua)