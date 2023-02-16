Минобороны отправит специалистов в Агентство НАТО, чтобы те научились закупкам

Группа украинских чиновников будет отправлена в Агентство НАТО. Персонал будет учиться проводить закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, данный вопрос был обсужден во время его встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Такой опыт поможет улучшить систему закупок в ведомстве.

"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке - ред.) и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ с стандартными процедурами, принятыми в НАТО", - сказал министр.

Кроме того, НАТО поможет модернизировать системы закупок по стандартам NSPA и обеспечит дальнейший жизненный цикл вооружения.