Міноборони відправить спеціалістів до Агенції НАТО, щоб ті навчились закупівлям

Група українських чиновників буде відправлено до Агенції НАТО. Персонал буде навчатись проводити закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборон України.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, дане питання було обговорено під час його зустрічі з Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Такий досвід допоможе покращити систему закупок у відомстві.

"Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA (Агенція НАТО з підтримки й постачання - ред.) та розвитку агенцій по закупівлях, які вже створені в Міноборони.Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО", - сказав міністр.

Окрім цього НАТО допоможе модернізувати системи закупок за стандартами NSPA та забезпечить подальший життєвий цикл озброєння.