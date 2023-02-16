ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони відправить спеціалістів до Агенції НАТО, щоб ті навчились закупівлям

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 лютого 2023 15:31
Міноборони відправить спеціалістів до Агенції НАТО, щоб ті навчились закупівлям Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Група українських чиновників буде відправлено до Агенції НАТО. Персонал буде навчатись проводити закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборон України.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, дане питання було обговорено під час його зустрічі з Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Такий досвід допоможе покращити систему закупок у відомстві.

"Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA (Агенція НАТО з підтримки й постачання - ред.) та розвитку агенцій по закупівлях, які вже створені в Міноборони.Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО", - сказав міністр.

Окрім цього НАТО допоможе модернізувати системи закупок за стандартами NSPA та забезпечить подальший життєвий цикл озброєння.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.

Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.

Також СБУ повідомила, що двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн гривень. Вони причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФ НАТО Міністерство оборони України Олексій Резніков
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману