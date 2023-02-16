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Минобороны отправит специалистов в Агентство НАТО, чтобы те научились закупкам

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 15:31
Минобороны отправит специалистов в Агентство НАТО, чтобы те научились закупкам Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Группа украинских чиновников будет отправлена в Агентство НАТО. Персонал будет учиться проводить закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, данный вопрос был обсужден во время его встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Такой опыт поможет улучшить систему закупок в ведомстве.

"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке - ред.) и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ с стандартными процедурами, принятыми в НАТО", - сказал министр.

Кроме того, НАТО поможет модернизировать системы закупок по стандартам NSPA и обеспечит дальнейший жизненный цикл вооружения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

Позже комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу.

Скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.

Также СБУ сообщила, что двоих предпринимателей подозревают в хищении 120 млн гривен. Они причастны к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

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