В Міноборони України погодили з моніторинговою місією ЄС облік наданої зброї

Представники оборонного відомства вже зустрілися із делегацією місії.

"Сторони обговорили проведення експертами ЄС моніторингу обліку наданої допомоги від країн Євросоюзу (озброєння, військова техніка та військове майно)", - йдеться у публікації.

Також у Міноборони уточнили для експертів порядок обліку отриманої допомоги від країн ЄС та заявили про готовність "надати всебічну підтримку в організації" перевірки.

Представники ЄС похвалили відкритість української сторони та готовністю до співпраці, розповіли у міністерстві.

За словами іноземної делегації від EPF, така прозорість "позитивно впливає на рішення країн ЄС продовжувати надавати військову допомогу Україні".

"Крім того, це дозволяє активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням щодо "так званої незаконної передачі Україною зброї в треті руки"", - зауважується в повідомленні.

Сторони домовилися продовжувати співпрацю, додали у відомстві.

Представники МОУ зустрілися з делегацією моніторингової місії ЄС щодо перевірки переданих озброєнь (фото: mil.gov.ua)

Загальна оборонна допомога Україні від ЄС

За даними Міноборони, загальний обсяг військової допомоги Україні від країн Євросоюзу від початку повномасштабної агресії РФ оцінюється приблизно у 27 мільярдів євро.

З них було надано у рамках Європейського фонду миру (EPF) 5,6 мільярда євро.

Заклик України до ЄС посилити військову допомогу

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу та закликав колег збільшити військову допомогу Україні.

Зокрема, це стосується постачання бойової авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, броньованих машин, танків, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, дронів, далекобійних ракет і не тільки.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров нагадав главам Міноборони країн ЄС, чому важливо прискорити постачання зброї нашим військовим.