США не виявили серйозних порушень, пов’язаних із наданою Україні допомогою, - USAID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелли під час спеціального засідання в Сенаті.

Попри зростання кількості повідомлень про нібито нецільове використання Україною допомоги, наданої Сполученими Штатами, інспектори США не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим.

За словами Анджарелли, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.

Вона повідомила, що з початку відповідної діяльності її офіс USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язаних з Україною, що, за її словами, на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців.

"Сьогодні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", - підкреслила вона.

Нагадаємо, під час минулої перевірки Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням.

Крім того, днями у Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні.

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